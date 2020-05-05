Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tanısı alanlar evcil hayvanlarıyla temastan kaçınmalı

Sağlık Bakanlığı tarafından, enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında Kovid-19 tanısı alanların evde beslenen hayvanları öpmekten kaçınması, yiyecek ve içeceklerini onlarla paylaşmaması ve mümkün olduğunca evcil hayvan ile temasta bulunmaması gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, pandemi döneminde evcil hayvanların bakımına yönelik tedbirler güncellenerek bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Yeni koronavirüsün esas olarak insandan insana bulaştığına işaret edilerek, tedbirler doğrultusunda bu dönemde evcil hayvanların ev dışındaki insanlarla veya diğer hayvanlarla yakın temasta bulunmaması önerisinde bulunuldu.

'Evde beslenen hayvanlar öpülmemeli, yiyecekler paylaşılmamalı'

Köpeklerin bir tasma kullanılarak gezdirilmesi, diğer insanlardan ve hayvanlardan en az 2 metre uzakta tutulması gerektiği vurgulanarak, bu süreçte alınması gereken diğer tedbirler şöyle sıralandı: