Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar: Biz kadına şiddetin adaletini istiyoruz

Mersin'de trafikte tartıştıkları bir kişinin sopalı saldırısına uğrayan 3 kadın, "Biz kadına şiddetin adaletini, kadına şiddetin durmasını istiyoruz" dediler. Olayda her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, karşı tarafın da darp raporu aldığı öğrenildi.

Mersin'de geçtiğimiz hafta trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., trafikte bir adam ve kızıyla tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın sopayla saldırıya uğradı. Olayın ardından kadınlar polise giderek baba ve kızından şikayetçi oldu. Her 2 tarafın da ifadesi alınırken, doktordan raporlar alındı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, ifadelerinde ’küfür’ iddialarında bulundular.

Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Feride K., "Kırmızı ışıktayken aramızda 5-6 araç olmasına rağmen arabasından inen kadın koşarak, bizim arabamıza geldi. Önce kız arkadaşımı darp etmeye başladı. Kız kardeşim ayırmaya çalışırken, babası geldi sopayla darp etti. Ben henüz araçtan yeni inmişken, beni de darp etti. Belime sopayla vurdu. Kız arkadaşım başından, kardeşim kolundan sopayla darp edildik” dedi.

Olaydan sonra karakola gittiklerini kaydeden Feride K., "Darp raporu aldık, ifadelerimizi verdik. Sabahtan akşama kadar karakoldaydık. Biz kadına şiddetin adaletini istiyoruz. Gücümüz yetmediği halde bizi sopa ile darp eden bir adam var karşımızda. Biz adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'Artık sokağa çıkarken korkuyoruz'

Hilal K. ise olayda ilk önce arkadaşının başından darp edildiğini iddia ederek, "Ben de ayırmak isterken darp edildim. Arkadaşımı korurken, kolum zarar gördü. Bu olaydan dolayı şahıslardan hepimiz şikayetçiyiz. Burada başta kadına şiddet var. Babası ve kızı tarafından darp edildik. Şahısların gerekli cezayı almasını istiyoruz” diye konuştu.

Dilara K. da kadına şiddetin artık durmasını isteyerek, "Biz sokağa çıkarken artık korkuyoruz. Erkeklerin her alanda şiddetine maruz kalıyoruz. Bu yaşadığımız olay hem erkek hem de kadının kadına şiddeti. Artık kadına her türlü şiddetin durmasını istiyoruz” dedi.