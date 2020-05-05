Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı

Konser yasaklarının kaldırılması, kırmızı bültenle aranan üyelerinin listelerden çıkartılması ve çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması talebiyle 323 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, eylemini sonlandırdı.

Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek'in 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucunu sona erdirdiği açıklandı. Grup Yorum üyeleri, insan hakları savunucuları, CHP ve HDP milletvekilleri Gökçek için Küçükarmutlu'da bulunan Direnişevi'nde açıklama yaptı.

Burada yapılan açıklamada Gökçek'in eylemini sonlandırdığı açıklandı.

Grup Yorum üyeleri, CHP ve HDP'li milletvekilleri, hekimler direniş evinin önünde basın açıklaması yapıyor. https://t.co/2g825vwicK — Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk_) May 5, 2020

İnsan hakları örgütleri İbrahim Gökçek’i yaşatmak için konser başvurusunda bulunmuştu. Halkın Hukuk Bürosu dün yaptığı açıklamada, Grup Yorum’un cezaevinde olmayan üyeleriyle birlikte bugün İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Valiliğe giderek konser başvurusunda bulunacağız. Konser başvurularının derhal kabul edilmesini istiyoruz. Bugün ziyaretimizde gördüğümüz üzere durumu giderek ağırlaşmakta ve hayati riski artmaktadır. Yetkilileri, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Valiliği göreve davet ediyoruz. Konser başvuruları kabul edilsin, İbrahim yaşasın."

Helin Bölek ölüm orucunun 288. gününde hayatını kaybetmişti

Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, konser yasaklarının kaldırılması, kırmızı bültenle aranan üyelerinin listelerden çıkartılması ve çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması gibi taleplerle ölüm orucuna girmişti.

Helin Bölek, 3 Nisan’da, eyleminin 288. gününde vefat etmişti.