Altun'dan Zarakolu'nun yazısına tepki: Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız

İletişim Başkanı Altun, Artı Gerçek yazarı Zarakolu'nun kaleme aldığı köşe yazısına tepki göstererek, "Bu hastalıklı zihniyete ve tehditlere karşı dimdik duran Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da "Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Artı Gerçek yazarı Ragıp Zarakolu'nun bugün yayımlanan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi.

Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız. pic.twitter.com/I0px3CcTpw — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 4, 2020

​Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaderi tayin eden Allah'a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız" ifadesine yer verdi.

Darbe, junta, idam söylemlerinizle tarihin çöplük kutusuna yuvarlanıp gideceksiniz.



Erdoğan nefretiyle kahrolacak, kininizde boğulacaksınız.



Bu millet sizin hiçbir meşum planınıza geçit vermeyecek.



Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsade etmeyeceğiz. pic.twitter.com/SYCCUAtaWb — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 5, 2020

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe, junta, idam söylemlerinizle tarihin çöplük kutusuna yuvarlanıp gideceksiniz. Erdoğan nefretiyle kahrolacak, kininizde boğulacaksınız. Bu millet sizin hiçbir meşum planınıza geçit vermeyecek. Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsade etmeyeceğiz" dedi.