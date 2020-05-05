Altun'dan Zarakolu'nun yazısına tepki: Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız

Artı Gerçek yazarı Ragıp Zarakolu'nun bugün yayımlanan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi.
Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız. pic.twitter.com/I0px3CcTpw— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 4, 2020
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaderi tayin eden Allah'a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız" ifadesine yer verdi.
Darbe, junta, idam söylemlerinizle tarihin çöplük kutusuna yuvarlanıp gideceksiniz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 5, 2020
Erdoğan nefretiyle kahrolacak, kininizde boğulacaksınız.
Bu millet sizin hiçbir meşum planınıza geçit vermeyecek.
Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsade etmeyeceğiz. pic.twitter.com/SYCCUAtaWb
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe, junta, idam söylemlerinizle tarihin çöplük kutusuna yuvarlanıp gideceksiniz. Erdoğan nefretiyle kahrolacak, kininizde boğulacaksınız. Bu millet sizin hiçbir meşum planınıza geçit vermeyecek. Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsade etmeyeceğiz" dedi.
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