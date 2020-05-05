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    Sağlık Bakanlığı'ndan mevsimlik tarım işçilerine yönelik Kovid-19 tedbirleri

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (560)
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    Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüs enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, mevsimlik tarım işçilerinin seyahatleri, konaklayacakları alanlar ve temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirler güncellendi.

    Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyon kontrolü kapsamında mevsimlik tarım işçilerine yönelik ek önlemler yayımladı.

    Buna göre, seyahatlerine başlamadan önce mevsimlik tarım işçilerinin Kovid-19 ile uyumlu semptom sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacak. Koronavirüs ile uyumlu semptomu veya ateşi olanların seyahatine izin verilmeyecek ve MTİ'ler hastalık açısından değerlendirilmek üzere sağlık kuruluşuna maske takarak başvuracak.

    Kovid-19 ile uyumlu semptomu veya ateşi olmayan MTİ'ler seyahat süresince maske takacak, uçak ve otobüslerde enfeksiyona yönelik uygulanan genel seyahat kurallarına uyulması zorunlu olacak.

    © AA /
    Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 enfeksiyon kontrolü kapsamında mevsimlik tarım işçilerine yönelik ek önlemleri

    Çalışılacak yer ve buralara varışta alınacak önlemler

    Mevsimlik tarım işçisinin çalışacağı yer ile bu yere varışında alınması istenen önlemler ise şöyle:

    • Mevsimlik tarım işçileri konaklayacakları alana geldiklerinde il veya ilçe emniyet müdürlüğüne haber verilmeli
    • Mevsimlik tarım işçilerinin çevrede yaşayanlar ile sosyal iletişimi kesilmeli
    • Sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı ve açık alanlarda maske takılmalı, yeteri sayıda maske sağlanmalı
    • Günlük ihtiyaçların sağlanması için temsilci seçilmeli. Bu temsilci toplu halde yaşayan MTİ'lerin tüm ihtiyaçlarını günlük temin etmeli
    • Temsilci aracılığı haricinde dışarıdan alışveriş yapılmamalı, bu kişiye gerekli hallerde ulaşım aracı işveren tarafından sağlanmalı
    • Alışverişi yapan kişi, kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalı
    • Alışveriş sırasında, hem alışverişi yapan temsilci hem de satış yapan kişi maske takmalı.

    Çalışacakları yerde MTİ'lere bilgilendirme yapılacak

    İl ve ilçe sağlık müdürlüğünce de mevsimlik işçilerin çalışacakları yere vardıklarında Kovid-19 ve genel enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri hakkında bilgilendirme yapılacağı belirtilen tedbirlerden öne çıkanlar şöyle:

    • Hijyen konusunda bilgi verilmeli, mevsimlik işçilerde bağışıklama, gebe takibi gibi rutin sağlık hizmetlerinin aksatılmamasına dikkat edilmeli
    • Olguların erken dönemde tespitine yönelik 7-14 günlük periyotlarda bu işçilerden alından ateş ölçümleri ve Kovid-19 ile uyumlu semptom sorgulamaları il veya ilçe sağlık müdürlüğü ya da Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından yapılmalı
    • Mevsimlik tarım işçilerinde hastalık belirti ve bulguları çıktığında, hangi numaranın aranacağı belirlenmeli ve bu bilgi işçilere verilmeli.

    Çadır aralarına mesafe düzenlemesi

    Bakanlık, MTİ'lerin çalışacakları ile ya da ilçeye ulaştıklarında konaklama sırasında da uygun alt yapısı olan sağlıklı barınma koşullarının sağlanmasının önemine işaret etti.

    Çadırlarda konaklama yapılması durumunda, çadırlar arasında en az 2 metrelik mesafe bulunması, çadır alanının çadırda kalacak kişi başına en az 3 metrekare alan düşecek büyüklükte olması gerektiğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, diğer tedbirleri şöyle sıraladı:

    • İçme ve genel kullanım birlikte düşünüldüğünde, geçici yerleşim alanlarında15-40 litre/kişi günlük su ihtiyacı karşılanmalı
    • Barınma ve çalışma yerlerinde temiz tuvalet sağlanmalı. Kişi sayısına bağlı olarak tuvalet kabini sayısı minimum 10 kişiye 1 tuvalet olacak şekilde planlanmalı.Tuvaletler yerleşim alanının en az 30-50 metre uzağında olmalı
    • Barınma ve çalışma alanlarında bireyler arasında sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde sağlanmalı
    • Barınma ve çalışma alanlarında uygun el yıkama ve banyo olanakları, standartlar çerçevesinde olmalı. Yıkanma yerleri, en az 10 kişiye 1 yıkanma musluğu ile 50 kişiye bir duş, yaz mevsiminde ise 30 kişiye 1 duş şekilde düzenlenmeli
    • Çöplerle temasın en aza indirilmesi amacıyla belediyeler, il özel idareleri tarafından çöpler sık olarak toplanmalı ve ortamın hijyen koşulları artırılmalı
    • Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma alanlarına servisle nakledilmeleri söz konusu ise toplu ulaşım araçları ile taşınmaları genel seyahat kuralları kapsamında işveren/aracılar tarafından çözümlenmeli
    • Bağışıklama, gebe takibi gibi rutin sağlık hizmetlerinin aksatılmamasına dikkat edilmeli
    • Kovid-19 hastalığının bulaşıcılığı göz önünde bulundurularak bu işçilerin yerleştikleri çadır ve çalışma alanlarından başka bölgelere, ilçelere ve illere izinsiz geçiş yapmaları önlenmeli.

    'Kafile, son vakanın çıkmasından itibaren 10 gün ayrılmayacak'

    Bakanlık, mevsimlik tarım işçilerinden herhangi bir kişide Kovid-19 enfeksiyonu ile uyumlu belirti ortaya çıkması veya ateş saptanması durumunda, il veya ilçe sağlık müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar biriminin belirttiği telefon numarasının aranarak bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.

    Kovid-19 belirtisi saptanan kişi ya da kişilere yönelik tedbirler ise şöyle sıralandı:

    • İl/ilçe sağlık müdürlüğü ya da toplum sağlığı merkezi tarafından işçinin barınma koşullarının izolasyon ilkelerine uygun olmadığı tespit edilirse il ya da ilçedeki Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından uygun izolasyon yeri belirlenmeli
    • Vaka çıkan MTİ kafilesinin son vakanın çıkmasından itibaren en az 10 gün bulunduğu bölgeden ayrılmasına izin verilmemeli ve karantinada tutulmalı
    • Diğer mevsimlik tarım işçilerine Kovid-19'dan korunmaya yönelik önlemler konusunda pekiştirme eğitimi verilmeli
    • Lazer termometre ile ateş ölçümleri ve semptom sorgulamaları 5-7 günlük periyotlarda yapılmalı.
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (560)
    Etiketler:
    Sosyal mesafe, Maske, Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı, Salgın, Konaklama, Enfeksiyon, İşçi, Tarım, Kovid-19, Koronavirüs, Sağlık Bakanlığı
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