Berber ve kuaförler randevulu çalışacak, her müşterinin ateşi ölçülecek, herkesin kullandığı ürün ayrı olacak

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, 11 Mayıs'ta faaliyete geçecek işletmelerin randevu sistemiyle çalışacağını açıkladı. İşyerlerinde ateş ölçer bulunacağını söyleyen Karakaş, müşterilere galoş, maske ve eldiven verileceğini belirtti. Karakaş, "Herkesin kullandığı ürün ayrı olacak" dedi.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Karakaş, federasyona bağlı tüm meslek mensuplarının yeniden faaliyete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Üyelerini gerekli hazırlıkları yapmaları için önceden uyardıklarını ifade eden Karakaş, bu kapsamda ihtiyaç duyulan tedbirleri almak için 4 günleri olduğunu ve bu zamanı güzel değerlendireceklerini dile getirdi.

Karakaş, 11 Mayıs itibarıyla açılacak işletmelerin alacakları tedbirleri 9 ana başlık altında belirlediklerini belirterek, öncelikle tüm iş yerlerinin randevu sistemi ile çalışacağını, iş yerinde mutlaka ateş ölçer bulunacağını açıkladı.

Karakaş, kapıdan giren her müşterinin ateşinin ölçüleceğini ve bu ölçümlerin bir forma kaydedileceğini, müşterilere galoş, maske ve eldiven verileceğini, işletmelerde mutlaka dezenfektan bulunacağını, havlu, peçete gibi ürünlerin de tek kullanımlık olacağını aktardı.

Koltuklar arasında 1.5 metre mesafe

Ustaların kesinlikle maske takacaklarını belirten Karakaş, "Kuaförlerde tek kullanımlık manikür, pedikür kitlerinden olacak. Müşteriler malzemelerini ya kendileri getirecek ya da tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Ruj, fondöten birden fazla kişiye kullanılmayacak. Herkesin kullandığı ürün ayrı olacak"dedi.

Karakaş, çalışanların 2 beyaz iş önlüğü olacağını, bunların her akşam 60 derece sıcaklıkta yıkanacağını ve ütüleneceğini belirtti.

Sosyal mesafenin korunacağını, koltuklar arasında 1.5 metre mesafe olacağını belirten Karakaş, bu önlemlerin 11 Mayıs'a kadar alınmasını teminen hazırlandıklarını ifade etti.

Karakaş, kurallara uymayan salonların, şikayet edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.