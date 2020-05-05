ÖSYM'den maskeli ve kolonyalı sınav

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına girecek öğrencilere her oturum öncesi maske ve dezenfektan dağıtılacağını açıkladı. Aygün, "İsteyen adaylar yanlarında dezenfektan ve/veya kolonya getirebilecek" dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün, koronavirüs önlemleri kapsamında sınavlarda uygulanacak kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) her oturumunda ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda (MSÜ) adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacağını, isteyen adayların kendilerinin de yanlarında dezenfektan ve kolonya getirebileceklerini söyledi.

Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 5, 2020

​'Adaylar ve sınav görevlileri dışında okul bahçelerine kimse alınmayacak'

27-28 Haziran'da 3 oturum olarak uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran'daki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Aygün, şu bilgileri paylaştı:

"YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonyayı yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacak."