Kırıkkale'de sıfırlanan vaka sayısı akraba ziyaretleri nedeniyle 1 günde ciddi artış gösterdi

Kırıkkale Valiliğince geride kalan 2 haftada kentte hiç yeni koronavirüs vakasına rastlanmazken, hafta başında 1 günde vaka sayısında önemli bir artış yaşandığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz genelinde ve ilimizde yapılan mücadelede olumlu sonuçlar alınmaya başlanılmıştır. Geride bıraktığımız son 2 haftada ilimizde neredeyse hiç yeni vakaya rastlanılmamıştır. Süreç boyunca tedavi gören 73 hastamızın tamamı (bu hafta taburcu olacak 2 hastamızla birlikte) taburcu olmuştur. Vaka oranının neredeyse sıfırlanmasının sevincini yaşarken, maalesef bu hafta başında vaka sayısında önemli artış yaşanmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan eş dost ziyaretlerini ertelemeleri ve tedbirlere uymaları uyarısında bulunuldu.

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