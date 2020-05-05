Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar hızla arttı, karantina uzatıldı

Nüfusun 430 olduğu köyde 21 Nisan'da başlayan karantina, vakaların artışı ve 2 ölümün gerçekleşmesinden sonra Taşkınpaşa köyünde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği 14 gün daha uzatıldı.

Ürgüp Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Taşkınpaşa köyünde uygulanan izolasyonun yeni vakaların tespit edilmesi ve bulaşma riskinin olması nedeniyle 19 Mayıs saat 00.00'a kadar 14 günlük izolasyonun uzatıldığı kaydedildi.

Köye kılınan toplu cenaze namazı sonrası 60 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklanmış, Ürgüp Kaymakamlığı, toplu cenaze namazı kılınmasına izin veren muhtar Emin Esentürk, muhtar azaları ve namazı kıldıran imam hakkında soruşturma başlatmıştı.