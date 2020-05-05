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    İstanbul Adliye Sarayı - Çağlayan

    Fetullah Gülen’in yeğenine tahliye

    © AA / Bülent Doruk
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005051041974654-fetullah-gulenin-yegenine-tahliye/

    İstanbul Beykoz’da sahte kimlikle yakalanan, Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen, yargılandığı davada mevcut delil durumu nedeniyle tahliye edildi.

    İstanbul Beykoz’da 24 Ekim 2019 tarihinde rutin polis kontrolünde sahte kimlikle yakalanan, Fetullah Gülen’in kardeşi Salih Gülen’in kızı Zeynep Gülen’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 36. Ağır Mahkemesince geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcılık mütalaasında, sanık Gülen’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Duruşma savcısının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından mahkeme heyeti, sanık Gülen’in savunmasının alınmış olması ve mevcut delil durumunu nedeniyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    İddianameden

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelinin Fetullah Gülen’in kardeşinin kızı olduğu, 24 Ekim 2019 tarihinde rutin polis kontrolünde Zeynep Setenay Özcan ismine tanzim edilmiş sahte kimlik ile yakalandığı, şüpheli hareketleri üzerine Neşe Ateş isimli kişi olduğunu söylediği ve netice olarak Zeynep Gülen olduğunun anlaşıldığı 25 Ekim 2019’da ise tutuklandığı belirtilmişti.

    Şüphelinin Bank Asya’ya 19 Ağustos 2014’de ilk defa hesap açtırarak 75 bin lira yatırdığının belirtildiği iddianamede yer alan ifadesinde, kişilerin soyadını taşımak dışında örgütle bağlantısının olmadığı, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığı, geçmiş dönemde ailesiyle beraber Amerika’ya giderek Fetullah Gülen ile ailecek görüştükleri, babasının hastalığı yüzünden Bank Asya’ya para yatırdığını söylediği kaydedilmişti.

    İddianamede, şüpheli Zeynep Gülen’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ana soruşturması kapsamında incelenen, Fetullah Gülen’e ait telefon konuşmasında örgüt içerisindeki kişileri Bank Asya’ya yönlendirmesi sonrasında bankaya para yatırdığı anlatılırken, FETÖ'nün ayakta durması için en önemli unsurlardan biri olan Bank Asya’ya para yatırma şeklinde eylemde bulunduğu belirtilmişti. Şüpheli Zeynep Gülen’in sahte kimlik ile yakalanması ve talimat sonrası Bank Asya’ya para yatırması dolayısıyla ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

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