Koronavirüs nedeniyle terhisleri ertelenen askerler 31 Mayıs'ta evlerine dönmeye başlayacak

Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre 66 bin yükümlü ilk etapta terhis edilecek. Haziran ayı itibariyle, terhislerin yanı sıra bedelliler dahil askere alımlar normale döndürülmüş olacak. Askere alım ve terhis süreçleri bir süre daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hassasiyetiyle yürütülecek.

Koronavirüs salgınında vaka seyrinin kontrol altına alınmasıyla birlikte bu ay itibariyle normalleşme başlıyor. Karantinanın esnetilmesi adım adım gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilk normalleşme adımları arasında askerlerin terhis ve askere alım işlemleri de var. Salgın nedeniyle yaklaşık 1 ay daha fazla askerlik yapan kasım celbi 66 bin yükümlü 31 Mayıs’tan itibaren terhise başlanacak.

Nisan ayında askere alımları ertelenen 53 bin yükümlünün askere alımları da peyderpey başlatılacak. Mart ayında koronavirüs salgınının ilk günlerinde ertelenen bedelli askerlik uygulamasının da 20 Haziran’da başlamasıyla birlikte haziran ayında askere alım-terhislerde tamamen normale dönülecek. Ancak gerek terhis gerekse askere alımlara ilişkin tüm işlemler, yoğun sağlık tedbirleri ile ve hassasiyetle gerçekleştirilecek.