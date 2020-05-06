Selvi: Sadece baroların değil mühendis odalarının da seçim sistemi değiştiriliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sadece baroların değil mühendis odalarının da seçim sisteminin değiştirileceğini söyledi. Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) bu paketten çıkarıldığını belirten Selvi, "Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlıkçılarımız fedakârca çalışırken, böyle bir düzenlemenin yapılması doğru bulunmadı" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Barolar ve mühendis odalarının yasası değişiyor' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’ın zina ve eşcinselliği eleştiren hutbesine Ankara Barosu’nun verdiği sert tepki fitili yeniden ateşledi. Ankara Barosu’nun eş cinselliği savunup 'çağlar ötesinden gelen ses' diyerek İslam’a hakaret etmesi ise bardağı taşıran damla oldu" ifadesiyle başladı.

Selvi şöyle devam etti:

"Örgütlü, marjinal bir grubun baro yönetimlerini ele geçirmesi karşısında harekete geçildi. Baroların seçim sistemi değişiyor. Daha önce baroların seçimiyle ilgili olarak bir çalışma yapılmıştı. Yozgat milletvekili Yusuf Başer ve Sivas milletvekili Hilmi Bilgin bir taslak hazırlamışlardı. Ancak bu daha sonra rafa kaldırıldı. Şimdi raftan indirildi demiyorum. Çünkü farklı bir çalışma yapılıyor.

Baroların seçim sistemi değiştiriliyor. Nispi temsil sistemi getiriliyor. Meclis açıldıktan sonra ilk iş, baroların seçim sistemini değiştiren yasal düzenleme olacak. Çünkü baroların seçimi ekim ayında başlıyor. 2021 yılı mayıs ayında ise Türkiye Barolar Birliği’nin seçimi var. Mevcut sistemde en çok üyeye sahip olan İstanbul ve Ankara barosu etkin oluyor. Ama daha çok marjinal gruplar organize hareket ettiği için baroların yönetimlerini ele geçiriyorlar.

Bakmayın böyle eşcinsel haklarını savunmalarını, Ankara Barosu 28 Şubat sürecinde yasakçı barolardan biriydi. Başörtülü avukatları baroya kaydetmemiş, mahkeme kararlarını uygulamamıştı. O nedenle sadece baroların seçim sistemini değiştirmek yetmez. Batı’da bazı ülkelerde olduğu gibi baro tekeli kaldırılıp, gönüllük esası getirilmeli. İsteyen üye olur, istemeyen olmaz.

'Türk Tabipleri Birliği'ni pandemi kurtardı'

Ha, bir de sürpriz var. Sadece baroların seçim sistemi değiştirilmiyor. Mühendis odalarının seçim sistemi de değiştiriliyor. Mimar ve mühendis odaları, elektrik mühendisleri odaları gibi mühendis odaları bundan etkilenecek. Onlar için de nispi seçim sistemi getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında geçen hafta yapılan MYK toplantısında karar alındı, çalışmalara başlandı. Ama henüz taslak halinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra Meclis’e sunulacak.

Peki Türk Tabipleri Birliği var mı? Yok. Türk Tabipleri Birliği, hendek savaşları sırasında PKK’ya destek veren açıklamaları nedeniyle şimşekleri üzerine çekmişti. Barolar birinci sırada geliyorsa, ikinci sırada Türk Tabipleri Birliği yer alıyordu. Ancak paketten çıkarıldı. Neden? Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlıkçılarımız fedakârca çalışırken, böyle bir düzenlemenin yapılması doğru bulunmadı. Türk Tabipleri Birliği’ni pandemi kurtardı demek daha doğru olur."