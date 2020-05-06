Kuleli soruşturması tamamlandı: Gülen ve 19 doktor hakkında fezleke hazırlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sahte rapor düzenleyerek 'FETÖ/PDY' mensubu olmayan öğrencilerin Kuleli Askeri Lisesi'ne girişine engel olan doktorlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 19 doktor ve Fethullah Gülen hakkında hazırlanan fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 33 öğrenciye 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı rapor vererek Kuleli Askeri Lisesi'ne girişine engel olan doktorlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Fethullah Gülen ve 12'si tutuklu 19 doktorun şüpheli olarak yer aldığı fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Fezlekede doktorlara 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Cebir ve tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olmak', 'Resmi belgede sahtecilik' suçları yöneltiliyor. Fezlekede, 2013 yılında okula giremeyen 33 öğrenci müşteki sıfatı ile yer aldı.