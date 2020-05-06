Eski büyükelçi Gürcan Balık'a FETÖ'den verilen hapis cezası onandı

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Gürcan Balık hakkında FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.
Davayla ilgili istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi'nce esastan reddedildi. Bölge Adliye Mahkemesi'nce verilen kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne geldi.
Daire, Balık hakkındaki hapis cezasını onadı. Gerekçede, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiğinin belirlendiği, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandığı kaydedildi.
Gerekçede, sanık hakkında eylemlerin doğru nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu da belirtildi.
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