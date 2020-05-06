'Bir çay söyler misin?' deyip 32 kişinin 4 bin liralık borcunu ödedi

Türkiye genelinde bakkal borçlarını ödemesi ile anılmaya başlayan gizemli hayırsever Aydın’da da ortaya çıktı.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, sabah Cabi mahallesinde bulunan Filiz Bakkal’a gelerek veresiye defterinde borçları bulunan 32 kişiye ait toplam 4 bin liranın tamamını ödedi.

'Hesabı topladık nakit olarak ödedi'

Bakkal sahibi Ceyhun Yıldırımkaraman, şöyle konuştu:

"Sabah 09:30’da geldi. Kimliğini açıklamadı. 'Bir çay söyler misin?' dedi. Sonra muhabbet ettik. 'Veresiye defterini ödemek istiyorum' dedi. Gazetelerden hep duyuyorduk ama şaşırdım yine de. Hesabı topladık, nakit olarak ödedi. Borçların ödendiğine dair bir kağıt asmamızı istedi. Sonra gitti. 32 kişinin 4 bin lira borcunu ödedi. Yardım eden kişiye teşekkür ederim. Karacasu gibi bir yerde Robin Hood’un ortaya çıkması bizleri sevindirdi. Böyle sıkıntılı bir süreçte halkın yanında oldu."