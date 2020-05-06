Sudan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı tedavi için Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Koca, Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ve tedavi edilmeyerek evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın'ın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mehmet Hanefi Aydın'a başkent Hartum'da Kovid-19 tanısı konulduğunu belirtti.
Sudan'ın başkenti Hartum'da, Koronavirüs tanısı konan, solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyip, evine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın’ı Türkiye’ye getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız. pic.twitter.com/RbGBuvXvbH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2020
Koca, "Solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyip evine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın'ı Türkiye'ye getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.
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