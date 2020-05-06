AK Partili Metiner: İstanbul Sözleşmesi'ne 'evet' oyu verdiğim için pişmanım

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, İstanbul Sözleşmesi'nin görüşüldüğü oturumda 'evet' oyu verdiği için çok pişman olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan ve Türkiye tarafından 12 Mart 2012'de kabul edilen İstanbul Sözleşmesi yeniden tartışmaya açıldı.

Gazete Damga'dan Ekrem Hacıhasanoğlu'na konuşan AK Partili Metiner. İstanbul Sözleşmesi'ni kabul ettiklerinden ötürü pişman olduğunu deli getirdi.

Metiner, "İstanbul Sözleşmesi'ni Ahmet Davutoğlu Genel Başkanımız/Başbakanımız iken bizim partimiz Meclis'e getirdi. Diğer partilerin tümünün onayıyla Meclis'ten geçti. Kendi adıma itirafta bulunuyorum: Yanlış yaptık" ifadelerini kullandı.

'Evet' diyenlerin çoğunun neye oy verdiklerini bilmeden el kaldırdığını söyleyen Metiner, milletvekillerinin sırf parti grup başkanvekilleri el kaldırdıkları için el kaldırdığını savundu.

Metiner, "Partilerin grup yönetimi kendi aralarında anlaşmış olmalılar ki o anda bulunanların onayıyla kabul edildi geçti" diye konuştu.