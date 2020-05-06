Deniz Gezmiş'in ilk kez ortaya çıkan fotoğrafları yayınlandı

6 Mayıs 1972'de Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'la birlikte idam edilerek öldürülen Deniz Gezmiş'in yeni fotoğrafları yayınlandı.
Depo Photos'un yayınladığı fotoğraflarda Deniz Gezmiş'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sonrası güvenlik çemberi içinde adliyeye götürüldüğü görülüyor.
Deniz'in 18 Mart 1971'de çekilen fotoğrafları Erol Olgundemir imzalı.
Depo Photos arşivindeki bu fotoğrafları ilk kez yayınlıyoruz...— Depo Photos (@Depophotos) May 6, 2020
Deniz Gezmiş, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sonrası güvenlik çemberi içinde adliyeye götürülüyor, 18 Mart 1971.
(Erol Olgundemir - Depo Photos) pic.twitter.com/uV2umP51Hl
Türkiye'de sol hareketin en önemli isimleri arasında yer alan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972'de Ankara merkez kapalı cezaevinde idam edilmişti.
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