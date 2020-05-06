Türk savaş uçaklarının Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiği iddia edildi: Pilotların telsiz konuşmaları yayınlandı

Türk savaş uçaklarının, Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiği öne sürüldü. Türkiye’ya ait iki F-16 uçağına kitlenen Yunan Mirage savaş uçaklarının pilotlarının telsiz konuşmaları yayınlandı.

Yunanistan, Türk savaş uçaklarının, Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Yunanistan’a ait Mirage savaş uçağı pilotları Yunan hava sahasını ihlal ettikleri iddia edilen Türk F-16 uçaklarına kilitlendikleri açıklandı.

Türkiye’ya ait iki F-16 uçağına kitlenen Yunan Mirage savaş uçaklarının pilotlarının telsiz konuşmaları yayınlandı. Yunanlı pilotun diğer Mirage pilotuna Türk uçağına kitlendiğini ifade ederek “Ona sahibim. Hedefime girmek üzere” dediği ileri sürüldü.

Yunanlı yetkililer olayın görüntüsü olduğu iddia edilen videoyu yayınladı.