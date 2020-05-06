Fatih Tezcan'dan hakime: Mustafa Kemal'e hakaret etmek Müslüman'ın öncelikle kendi davasına ihanetidir

Sosyal medya hesaplarından Atatürk'e hakaret ettiği için yargılanan gazeteci Fatih Tezcan, Bodrum'da hakim karşısına çıkarıldı. Sorgusunda hakaret etmediğini söyleyen Tezcan, "Atatürk'e hakaret edene kadar bana küfür edin, daha iyidir, kabulümdür. Mustafa Kemal'e küfür veya hakaret etmek Müslüman'ın öncelikle kendi davasına ihanetidir" dedi.

Sözcü gazetesinden Can Özçelik'in haberine göre, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretten yargılandığı davada ifade vermediği için hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Tezcan, Bodrum'da gözaltına alındı.

30 Nisan'da Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alınan Tezcan, "Ben asla ve kimseye hakaret etmem" dedi.

"Sorguya konu yazı ve paylaşımlarım gazetecilik mesleğimle ilgilidir" diyen Tezcan, ifadesinde şunları söyledi:

"Mustafa Kemal'e küfür veya hakaret etmek, Müslüman'ın öncelikle kendi davasına ihanetidir. ‘Atatürk'e hakaret edene kadar bana küfür edin, daha iyidir, kabulümdür' diyen şahsımın, hiçbir şartta kastı tahkir (onur kırma) yoktur…"

Atatürk’e sayısız hakaretler eden Fatih Tezcan için yakalama kararı çıkarılalı 1 yıl,



Muğla Açık Cezaevi'nde konuk edildiği anlaşılalı birkaç saat,



Bugünkü duruşmada, "Atatürk’e hakaret edene kadar bana küfür edin, daha iyidir, kabulümdür." diyeli çok olmadı. pic.twitter.com/6BQRaXJRTx — Kaç Saat Oldu? (@kacsatolduturk) May 6, 2020

​Habere göre, ifadesinin ardından serbest bırakılan Tezcan'ın Muğla Açık Cezaevi'nde hükümlü olduğu yönünde tutanak yazıldığı ortaya çıktı.

Hakkındaki yakalama kararını uygulamak için 4 Mayıs'ta Tezcan'ın adresine giden polislerin 'Yapılan araştırma neticesinde Muğla Açık Cezaevinde hükümlü olduğu bilgisine ulaşıldı' şeklinde tutanak tuttuğu anlaşıldı.