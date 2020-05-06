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    Gazeteci-yazar Ragıp Zarakolu

    Erdoğan'dan Zarakolu hakkında suç duyurusu

    © Fotoğraf : Facebook
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005061041978970-cumhurbaskani-erdogandan-yazar-ragip-zarakolu-hakkinda-suc-duyurusu/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Ragıp Zarakolu hakkında 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Ragıp Zarakolu'nun Evrensel ve Artı Gerçek'te yayınlanan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazısının darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

    Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından yapılan suç duyurusunda, Zarakolu'nun yazısında Erdoğan'ın hedef alındığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı alenen suç işlendiği belirtildi.

    'Yazıda açıkça 'darbe özlemi' vurgulanmış, 'darbe seviciliği' yapılmıştır'

    Suç duyurusunda, şu ifadelere yer verildi:

    "Şüpheli Ragıp Zarakolu Evrensel Gazetesinde ve Artıgerçek adlı haber sitesinde 05.05.2020 tarihinde yayınlanan ‘Makus Kaderden Kaçış Yok’ başlığıyla kaleme aldığı sözde köşe yazısında idam edilen Türkiye Devleti’nin Başbakanı Adnan Menderes ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı kıyaslayan bir yazı kaleme almıştır. İdeolojik içerikli yazısında Türkiye’nin yakın tarihine göndermeler yaparak ‘Korona günleri, bırakın Türkiye’yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE’nin ve tayfasının kaçması mümkün değil’ şeklindeki ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan antidemokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça ‘darbe özlemi’ vurgulanmış ‘darbe seviciliği’ yapılmıştır. denildi.

    © AA /
    İletişim Başkanı Altun'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusu
    Şüphelilerin kaleme aldığı, yayınladıkları yazı ile Adnan Menderes’in 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrasında darbeciler tarafından 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilmesi olayı üzerinden halkoyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a karşı açıkça darbe ve idam tehdidi yapılmıştır. Bu yayın ve tehditler aynı zamanda içinden geçmekte olduğumuz küresel salgın sürecinde ülkemizin devleti ve milletiyle birlikte yürüttüğü mücadeleyi de hedef alarak başta yürütülen bu başarılı mücadeleye önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm milletimizin moral ve motivasyonunu düşürmeyi, halk arasında korku ve tartışma yaratarak kamu barışını bozmayı amaçlamaktadır.

    Şüphelilerin Cumhurbaşkanlığı makamına karşı anti-demokratik çağrılarda bulunarak döşemeye çalıştığı yol bu ülkenin tüm demokratik kazanımlarını imha etmeyi hedeflemektedir. Milletimizin iradesini, en büyük siyasal kazanımlarımız olan demokrasimizi ve cumhuriyetimizi açıkça tehdit etmektedir. Bu nedenle bu faşist ve vesayetçi anlayış sebebiyle şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunlu hale gelmiştir."

    'İfade ve basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün değildir'

    Yazının hukuka aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede, "Şüphelilerin bir gazeteci olarak basın özgürlüğünün koruma alanın dışında kalan siyasi ve ideolojik kaygılar sebebiyle kasıtlı olarak kamu yararına aykırı şekilde Müvekkilim aleyhine ve Müvekkilime karşı kaleme aldığı yazı hukuka aykırıdır. Bu nedenle ifade ve basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle Müvekkilin şahsına yönelik yapılan bu saldırının önlenmesi ve suçu sabit olan şüphelilerin cezalandırılması maksadıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi olduğumuzu bildirmek gerekmiştir" denildi.

    Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddelerince tahkikat yapılmasının istendiği dilekçede, haklarında kamu davası açılması talep edildi.

    Etiketler:
    Adnan Menderes, Evrensel gazetesi, Artı Gerçek, Ahmet Özel, Türkiye, İdam, Darbe, köşe yazısı, Suç duyurusu, Ragıp Zarakolu, Recep Tayyip Erdoğan
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