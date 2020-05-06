EPDK Başkanı Yılmaz: İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk, fazla alınan tutarlar iade edilmeli

EPDK Başkanı Yılmaz, yüksek fatura şikayetleri üzerine İGDAŞ hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Fazla alınan tutarların vatandaşlara iade edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bu konuya müdahil olacağız ve İGDAŞ cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak" ifadesini kullandı.