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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı 'kontrollü sosyal hayat'

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (584)
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye koronavirüsle mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. Yeni döneme isim vermeyi uygun görüyoruz. İsim bize mücadelemiz için fikir verecektir. Bu isim 'kontrollü sosyal hayat'" dedi

    Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ile normalleşme sürecinde atılacak adımlar görüşüldü.

    Sağlık Bakanı Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

    Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde ilk dönemi tamamlayarak ikinci döneme geçtiğini belirten Koca, yeni dönemin isminin 'kontrollü sosyal hayat' olduğunu belirtti. Bu yeni dönemde de tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normalini oluşturuyoruz.  Kontrol kaybı ikinci dalganın davetçisi olacaktır" dedi. 

    Maske satışları hakkındaki soruya cevap veren Koca, bir tavan fiyat belirleneceğini söyleyerek "Maskeler eczanelerden, marketlerden ve medikal mağazalardan alınabilecek. Yarın ya da en geç cuma günü maske fiyatı konusunda açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı. 

    Koca ayrıca, TFF'nin liglerin 12 Haziran'da başlatma kararına ilişkin olarak "Bundan sonraki sorumluluk da TFF'nindir" diye konuştu. 

    Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

    - Bugün 210 ülkede 3 milyon 747 bin 301  vakaya, 258 bin 962 ölüme ulaştı. Dünyada salgın hızı kesilebilmiş değil. Türkiye'de 4 haftada vaka hızı en yükseğe ulaştı ve inişe geçti. 29 Nisan'da günlük test 43 bini aştı. Tespit edilen vaka sayısı azalmaya başladı. 29 Nisan birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir. Dün itibarıyla iyileşen vaka sayısı ile toplam vaka sayısı arasındaki fark azalıyor. Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız mevcut hasta sayımızı aştı. Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarda bazı değişikliklere gidebiliriz.

    - Türkiye koronavirüsle mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. 29 Nisan 2020 koronavirüsle mücadelemizde birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir. İyileşen vaka sayısı ile toplam vaka sayısı arasındaki fark azalıyor.

    - Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı aştı. 

    - Koronavirüsle mücadelemizin ikinci döneminde, yeni dönemin ilk günlerindeyiz. Tedbirlere uymak başarının garantisidir. Salgın kontrol altına alındı ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Ev en güvenli ortam olmaya devam etmektedir. Özgür ama kontrollü olacağız. Siz neler hissediyorsanız hayatlarınızı riske atanlar da sizinle aynı şeyleri hissediyor, sizin için aynı şeyleri istiyor. Gerçeklerin isteklerden farklı olduğunu kabul etmeyiz.

    - Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır. 

    -  Yeni dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısmen özgürleşmesidir hayatımızın. Yeni dönem tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Bu ödül büyük ödül değildir. Hassas davranmazsak serbestlik yeni mecburiyetlere yol açar. Kontrol kaybı ikinci dalganın davetçisi olacaktır. Mayısa kıyasla haziran öngörülerimiz daha da somuttur ama koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değildir. 60 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyayı aynı anda ilgilendiren olaydır koronavirüs.

    'Yeni hayatın normalini oluşturuyoruz'

    - 2020 öncesi anlamında normal hayata dönüş fikri bütün dünyada yanlış bulunmaktadır. Bugüne kadar her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normalini oluşturuyoruz. Tüm yeni gelişmelere esas teşkil edecek ana fikir budur.

    - Birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı.  İkinci dönemde hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmaktır. Bu ismin riskleri kontrol altına almasına yardımcı olabileceğini düşünüyorum. İsim bize fikir verecektir. Bu isim kontrollü sosyal hayattır. Dışarı çıkmamız gerekiyorsa mutlaka maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi dikkatli şekilde ayarlayacağız. Kontrollü sosyal hayat sorumluluğun paylaşıldığı bir hayattır. Gerekli düzenlemeyi her alanda iş birliği ile yapmalıyız. Fiziki etkileşimi asgari düzeye indirmeliyiz. Biz yeni hayata da öncülük edebiliriz.

    - Bu süreçte test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız. Her yeni vakada filyasyon yöntemini uygulayacağız. Tedavide tecrübemiz bize yol gösterecek. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız. Hedefimiz yeni hasta sayısının sıfır olduğu bir tablo. Hedefimiz başarıda istikrar, riske karşı tam kontrol. 

    Soru- Cevap 

    (Maske satışı) Maske konusu özellikle yeni bir normalleşme sürecine giriyoruz. Bu sürecin ikinci dönemi. Bizim kontrollü sosyal hayat olarak tanımladığımız bu dönem. Bu dönemde daha bir serbestinin olduğu bu dönemde maske ihtiyacı daha fazla olacak. Dışarıya maskesiz kimsenin çıkmasının uygun görmüyoruz. Bu sebeple eczaneler üzerinden 20-65 yaş arası için uygulamamız vardı. Bununla ilgili yaklaşık 40 milyon kişiye dağıtım yapıldı. Şu anda maske dağıtım sayısı 160 milyonu buldu. Yeni dönemde ihtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşımız olacak. İhtiyacı gidermek için tavan fiyatı belli olan dönem olacak. Yarın bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın bir açıklaması olacak.  Maske satışında tavan fiyat uygulanacak. Maskeler eczanelerden, marketlerden ve medikal mağazalardan alınabilecek. Yarın ya da en geç cuma günü maske fiyatı konusunda açıklama yapılacak.  

    (Açılacak sektörlerle ilgili tedbirler) Özellikle meslek gruplarına biz rehberler yayınlamış olacağız. Kuaföre, berbere, giyim mağazasına giderken o işletmenin uyması gereken ve giderken uyulması gereken kurallara ilişkin rehberler yayınlanacak. 

    (TFF'nin 12 Haziran kararı) Bilim Kurulunda görüşülen bu kararla ilgili herhangi bir durum söz konusu olmadı. Dün görüşmemiz olmuştu Başkan ile, bununla ilgili açıklama da yapmıştık. Çok net ifade etmeye çalıştım. Özellikle futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan. Federasyonun özgür iradesiyle kendi kararını verebileceğini söylemiştim. Biz şu dönemde federasyonun bir sağlık kurulu olduğunu biliyoruz. Kendilerinin bir çalışması olduğunu da biliyoruz. Özgür kendi iradeleriyle federasyon zaten verdi. Bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur. Federasyon bu kararı alıyorsa sorumluluk da federasyonundur.

    (Test çalışmaları) Bütün Türkiye'de 150 bin kişi taranmış olacak. Hem tedbirler hem de gerçekten dünyada bu kadar geniş yapılan çok önemli bir araştırma olacak. Normal taramalar dışında örneklem yöntemiyle yapılacak çalışma.

    (Sokağa çıkma kısıtlaması) Önümüzdeki hafta sonunda da sokağa çıkma yasağı olacağını biliyorsunuz. Bu hafta sonu için bunu rahat söyleyebiliriz. Sadece büyüklerimizle ilgili belli bir zaman diliminde serbest olduğunu biliyorsunuz. Önümüzdek haftalar için de karar alındığında bu açıklanmış olur. Ama bu tedebirlerin devamından yana olduğumuzu söyleyebilirim.

    (AVM'lerin açılması) Bilim Kurulu veya Bakanlığımızın veya hükümetimizin AVM'lerin kapatılması ile ilgili bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapatılması ile ilgili kararlar olmuştur. AVM'lerin açılması için de bir karar gelmesi gerekmiyor. Zaten açıktı. İşletmelerin kendileri bunu sürdürme noktasında olmalılar. Açılan şu süreçte kuaför ve berberler belli şartlara bağlı olmak kaydıyla. Restoranlar, kafeler AVM'ler açılıyor diye açılmayacak. Öyle bir karar yok.  AVM'ler 11 Mayıs'ta açılacak ama AVM içerisindeki restoranlar, kafeler açılmayacak.

     

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (584)
    Etiketler:
    Normalleşme takvimi, normalleşme, Maske, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), AVM, Koronavirüs, Fahrettin Koca
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