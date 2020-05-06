İstanbul semt pazarlarında bugün de yoğunluk vardı

İstanbul'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması konusunda yapılan çağrılar doğrultusunda bazı pazar yerlerinde yoğunluk oluşmazken, bazılarında ise sosyal mesafeye ve yiyeceklerin elle seçilmemei kuralına dikkat edilmedi.

İstanbul'un farklı ilçelerinde semt pazarlarında genel olarak yoğunluk yaşandı. Bazı bölgelerde sosyal mesafe, maske gibi önlemlerin hiçe sayıldığı bazı yerlerde ise koronavirüs önlemlerine dikkat edildiği görüldü.

Bağcılar Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri genel olarak sakinliğini korurken, zabıta ekipleri pazar alanını zaman zaman geziyor.

Pazarda ekipler, esnaf ve vatandaşların maske kullandığı görülürken, sosyal mesafe kuralına mümkün oldukça dikkat ediliyor.

Giriş ve çıkışların farklı noktalardan yapıldığı pazarda, vatandaşlar el dezenfektanı koyulan giriş noktasında ellerini dezenfekte ederek pazara giriyor.

Kazım Karabekir Mahallesi semt pazarında, pazar girişinde yoğunluk yaşanırken iç kısımlara doğru yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Kartal'daki Soğanlık semt pazarında yoğunluk gözlemlendi.

Şişli, Feriköy'de kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri hiçe saydı. Vatandaşlar, yasakları ihlal etmeye devam etti. Yasak olmasına rağmen sebze ve meyveleri elleriyle seçti.