Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde aynı görüntüler yaşandı

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle İstanbul’da vatandaşların yoğun olduğu noktalar bir süredir boş kalmıştı.

Koronavirüs salgını öncesinde her gün binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı, bugünlerde tekrar yoğunlaşmaya başladı.

Koronavirüs öncesi döneme adeta dönüş yapan cadde ve meydanda kaydedilen görüntüler şaşırtıyor.

Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi’nde oluşan yoğunluk ise akşam saatlerinde de devam etti. Sosyal mesafe kuralı bazı noktalarda hiçe sayıldı.

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