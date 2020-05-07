Saadet Partisi’nden maske paylaşımı: ‘Bu kadar zor olmamalıydı’

Koronavirüs tedbiri olarak dağıtılan maskelerle ilgili Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından bir paylaşım yapıldı.
Atari oyunuyla anlattılar
Hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske dağıtımına ilişkin açıklamaları da eklenerek, “Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı” denildi.
Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı. 😷— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 6, 2020
pic.twitter.com/kM9XKHEpuH
Karamollaoğlu’nun maskeyle ilgili bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)