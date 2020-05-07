Saadet Partisi’nden maske paylaşımı: ‘Bu kadar zor olmamalıydı’

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından maske dağıtımıyla ilgili bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının da yer aldığı videoda, "Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs tedbiri olarak dağıtılan maskelerle ilgili Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından bir paylaşım yapıldı.

Atari oyunuyla anlattılar

Hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske dağıtımına ilişkin açıklamaları da eklenerek, “Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı” denildi.

Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı. 😷



pic.twitter.com/kM9XKHEpuH — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 6, 2020

​Karamollaoğlu’nun maskeyle ilgili bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.