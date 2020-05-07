Erdoğan'dan sosyal medya talimatı: Propagandalara karşı birlik olun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kurmaylarıyla bir araya geldiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sosyal medya uyarısı yaptı. Erdoğan’ın “Özellikle bu tarz konularda birlikte hareket etmeliyiz. Sosyal medyada yapılan propagandalara karşı da birlik olmalıyız” talimatını verdiği öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhalefetin hükümete yönelik eleştirilerinin de tartışıldığı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, maske satışı ile LGS ve YKS sınavlarının hazirana alınmasında turizmin etkili olduğu eleştirileriyle ilgili olarak “Bu tepkileri anlamakta güçlük çekiyorum. Anlamsız tepkiler veriyorlar. Bunlar muhalefetin alıştığımız hikayeleri” dediği ifade edildi.

Toplantıda bir diğer gündem maddesi meslek kuruluşlarının seçim usullerinde yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan’ın toplantı süresince bu konuyu sık sık gündeme getirdiği belirtilirken “Baroların seçim düzenlemesinde çok dikkatli olun. Yanlış anlaşılmalara izin vermeyin. Her kesimin görüşünü alın ve düzenlemeyi partinin hukukçu kurmayları ile de sık sık istişare edin. Bir an önce tamamlayın” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre toplantıda meslek kuruluşlarındaki değişim ile ilgili farklı görüşler ortaya çıktı. Kurmayların bir kısmının tabipler birliğinde yapılacak düzenlemenin barolarda yapılacak değişiklikle birlikte ele alınmasını istediği, bir kısmının ise pandemi dönemi sebebiyle Türk Tabipleri Birliği'ndeki değişimin daha sonraya bırakılması görüşünü dile getirdiği belirtildi.

Erdoğan'ın ayrıca, sosyal medya uyarısı yaptığı öğrenildi. Buna göre “Özellikle bu tarz konularda birlikte hareket etmeliyiz" diyen Erdoğan'ın devamında "Sosyal medyada yapılan propagandalara karşı da birlik olmalıyız” talimatını verdiği öğrenildi.