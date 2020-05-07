Selvi: AK Parti'de kimle konuşsam 'Erken seçim diye bir gündemimiz yok' diyorlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuştuğu AK Partili isimlerin "Erken seçim diye bir gündemimiz yok" dediğini aktardı. Selvi, "Bakanlar ve parti yöneticileri Erdoğan’a sorma ihtiyacı hissetmemişler, Cumhurbaşkanı’nın ağzından 'erken seçim' diye bir kelime çıkmamış" dedi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Erken seçime gidilecek mi?' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Muhalefette demeyeceğim çünkü İYİ Parti farklı düşünüyor ama CHP’nin bir kanadında iktidarın erken seçime gideceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor" diye başladı.

"Koronavirüsle mücadele sürecinde puan toplayan Erdoğan’ın bunu siyasi kazanıma dönüştürmek için erken seçim kararı alacağını savunuyorlar. İYİ Parti o görüşte değil. Erken seçim olmayacağını ve Erdoğan’ın süresini tamamlayacağını düşünüyorlar" ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu da erken seçimi olası görmüyor. Ama CHP’ye yakın medya ve partinin ileri gelenlerinin bir kısmı bu yıl erken seçime gidileceği konusunda iddialılar. Erken seçime gidilecekse bu kararı iktidarın alması gerekiyor. Peki AK Parti’de o yönde bir çalışma var mı? Tek kelime ile yanıt vereyim, yok.

AK Parti’de kimle konuşsam erken seçim diye bir gündemimiz yok diyorlar. Ama yine de şeytanın avukatlığını yapıp sormaya devam ediyorum. Bakanlar Kurulu’nda ve MYK toplantısında erken seçim konuşuldu mu? Hayır, yok. Ne Bakanlar Kurulu’nda ne MYK’da gündem dahi olmamış. Bakanlar ve parti yöneticileri Erdoğan’a sorma ihtiyacı hissetmemişler, Cumhurbaşkanı’nın ağzından erken seçim diye bir kelime çıkmamış. Koronavirüs sonrası normalleşme süreci ve ekonomi konuşuluyormuş."