AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Tehdit etmek, kurşun göstermek bizim siyaset anlayışımızda yer alamaz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabında bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı yayınlayıp başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetten isimlere tehdit yönelten kişi hakkında açıklama yaptı. Şenocak, "Tehdit etmek, kurşun göstermek bizim siyaset anlayışımızda yer alamaz" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sosyal medya hesabında bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı yayınlayıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil birçok muhalif isme tehdit yönelten kişi hakkında AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan bir telefon aldığını duyurdu.

Hakan, 'Neresi normal bunun?' başlığıyla yayımlanan yazısında Şenocak'ın şu açıklamasını aktardı:

“Bu şahsın AK Parti üyesi olduğunu tespit ettiğimiz anda o paylaşım yapılır yapılmaz tepki gösterdik. Hemen harekete geçtik. Şahsı kesin ihraç istemiyle disiplin kurulumuza sevk ettik. Yasal olarak takip edilmesi gereken süreçtir bu. Bundan önceki uygulamalarımızdan yola çıkarak şunu söyleyebilirim: Bu tür kişilerin bizim partimizde yer almaları mümkün değildir.

Tehdit etmek, kurşun göstermek... Bizim siyaset anlayışımızda yer alamaz. Milyonlarca üyesi olan bir siyasi partide üyelerden biri böyle bir davranış içine girmiş olabilir. Bu başka partilerde de olabiliyor. Önemli olan bizim parti olarak o şahsa yönelik tutumumuz. Hiçbir tereddüde kapılmadan anında tavrımızı gösterdik.”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Bu şahsın AK Parti üyesi olduğunu tespit ettiğimiz anda o paylaşım yapılır yapılmaz tepki gösterdik. Hemen harekete geçtik. Şahsı kesin ihraç istemiyle disiplin kurulumuza sevk ettikhttps://t.co/1GgvVQdO22 pic.twitter.com/3KhfhmRGR5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 7, 2020

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