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    Bakan Ersoy: Temmuz ayının ortasında dış turizmde yoğunluk bekliyoruz

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005071041983341-bakan-ersoy-temmuz-ayinin-ortasinda-dis-turizmde-yogunluk-bekliyoruz/

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Ersoy, temmuzda otellerde doluluk beklediklerini söylerken, Çavuşoğlu, İngiliz, Alman ve Rus mevkidaşları ile sık sık görüştüklerini belirtti. İki bakan dış hatlarda ilk etapta 19 ülkeden 22 noktaya uçuşun başlayacağı bildirdi.

    Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı, uçuşların durdurulması gibi birçok önlem devreye alındı. Sınır kapıları kapatıldı, turist hareketi engellendi. Tüm bu gelişmeler dünyada ilk 10 turizm ülkesi arasında yer alan Türkiye’yi bir hayli etkiledi.

    Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre şimdi bu etkiyi azaltmak için bakanlıklar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri harekete geçti. Önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu turizm sektörü ile telekonferans yöntemi ile bir araya geldi. İki bakan ilk etap temmuzun ilk haftasında otellerdeki dolulukların artmasını beklediklerini, dış hatlarda ise 19 ülkede 22 noktaya uçuşların başlayacağını söyledi.

    THY - Türk Hava Yolları
    © REUTERS / Murad Sezer
    THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
    2019’da rekor kırarak 52 milyon turist ağırlayan, 35 milyar dolar turizm geliri elde eden Türkiye, 2020’de de yeni rekorlar bekliyordu. Ancak dünyayı etkisi altına koronavirüs sonrasında planlar yeniden yapılmaya başladı. Son olarak turizmin yoğun olduğu Muğla, Antalya ve Aydın gibi 7 ilde seyahat yasağının kaldırılmasının ardından gözler turizm planına çevrildi.

    Mehmet Nuri Ersoy ve Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Antalya Valisi Münir Karaloğlu, belediye başkanları, bazı milletvekilleri ve sektör temsilcileri bir toplantı düzenleyerek gelişmeleri paylaştı. Toplantıda pandemide normalleşme süreciyle birlikte atılacak adımlar değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre, Bakan Ersoy, turizmde yoğunluk için temmuz ayını işaret etti. Ersoy, YKS ile LGS sınavlarının haziranda yapılacağını hatırlatarak, iç turizmde doluluğun temmuz ayının ilk haftasında başlayacağını söyledi. Ersoy, “Temmuz ayının ortasında dış turizmde de yoğunluk bekliyoruz” dedi.

    İngiltere, Almanya ve Rusya ile yakın temas

    Bakan Ersoy, özellikle İngiltere, Almanya, Rusya ile yakın temas halinde olduklarını, bu üç ülkeden de yoğun şekilde turist gelmesini beklediklerini anlattı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, İngiliz, Alman ve Rus mevkidaşları ile sık sık görüştüklerini, Türkiye’nin pandemi ile mücadelesini ve normalleşme sürecindeki başarısını anlattı. İki bakan sektör temsilcilerine ilk aşamada dış hatlarda 19 ülkede 22 noktaya uçuşların başlayacağını anlattı.

    Turizm planı neleri içeriyor?

    Bakanların ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda gündeme getirilen turizm planı şu maddeleri içeriyor:

    • Hem iç hem dış turizmde haziran sonuna doğru uçuşlar ve otobüs seferleri açılacak.
    • Tesislerde fiyat artışının beklendiği seviyenin üzerinde olmaması için de gerekli önlemlerin alınacak.
    • Havalimanı ve tesislerde hijyen kurallarına dikkat edilecek.
    • Sosyal mesafeler için yapılacak çizgiler hem turizm tesislerindeki ortak alanlarda hem de havalimanlarında olacak.
    • Maskesiz havalimanına giriş olmayacak.
    • Tesislerde açık büfe uygulamasına izin verilmeyecek.
    Etiketler:
    Koronavirüs, Turizm, Mehmet Nuri Ersoy
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