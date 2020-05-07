Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden adamın eşi hastanede, temas ettikleri 154 kişi izolasyonda

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden adamın eşinin tedavisi sürerken, çiftin temaslı olduğu 154 kişi evlerinde izole ediliyor.

Dalaman Yarı Açık Cezaevi'nden tahliye edilen 56 yaşındaki Zafer Balaca, Çeltikçi'deki evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Öksürük şikayetiyle 26 Nisan'da Bucak Devlet Hastanesi’ne götürülen Balaca'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekiplerinin tespit ettiği, çiftin temaslı olduğu 154 kişi Çeltikçi ve Bucak ilçelerindeki evlerinde izolasyona alındı.

Dün hayatını kaybeden Zafer Balaca’nın eşinin tedavisi ise devam ediyor.