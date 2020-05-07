Askıda Fatura sistemine siber saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan Askıda Fatura uygulamasının ödeme sistemine yurt dışı kaynaklı bir siber saldırı gerçekleşti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırının ardından siteyi yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

Ongun, kampanyaya dair son verileri de paylaştı. Buna göre toplam bedeli 5 milyon 27 bin 92 lira olan 41 bin 883 fatura ödendi.

Askıda Fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurtdışı kaynaklı saldırı olduğu için, yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık.



Son durum şu şekildedir;



Toplam Ödenen Fatura : 41.883

Toplam Ödenen Miktar: 5.027.092 TLhttps://t.co/GyVk21wfZ3 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 7, 2020

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç gün önce, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayanlar için 'askıda fatura' uygulaması başlattıklarını duyurmuştu.