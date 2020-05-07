Ticaret Bakanlığı: Maske en fazla 1 liraya satılacak

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin adedinin KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 Mayıs'ta İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışının yapılabileceği belirtildi.
Cerrahi maskelerin ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır. Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 Türk lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar 'fahiş fiyat' olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir."
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