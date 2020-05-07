Ticaret Bakanlığı: Maske en fazla 1 liraya satılacak

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin tanesinin fiyatının KDV dahil en fazla 1 lira olabileceğini, bu fiyatın üzerindeki satışların 'fahiş fiyat' olarak değerlendirileceğini açıkladı. İlk olarak İstanbul'da başlayacak uygulamayla maskeler 50'li paketlerde satılacak.