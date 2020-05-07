Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Liglerin başlama kararına müdahil olmadık

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, TFF’nin liglerin yeniden başlamasına yönelik kararıyla ilgili, “Bilim Kurulu olarak liglerin başlama kararına müdahil olmadık" dedi. En önemli unsurun sporcu sağlığı olduğunu dile getiren Yamanel, "Çok sıkı tedbirler alınması gerekiyor" uyarısında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, dün yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde yeniden başlayacağını duyurdu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, bu kararı İHA'ya değerlendirdi.

Bilim Kurulu olarak liglerin başlayıp başlamamasına yönelik herhangi bir görüş bildirmediklerinin altını çizen Prof. Dr. Yamanel, "Biz liglerin başlama kararına müdahil olmadık. Ligler açılsın veya açılmasın diye bir beyanatımız da olmadı. Ama açılacaksa da her halükarda seyircisiz oynanacak veya çok uzak mesafelerde az miktarda seyirci girebilir belki. Futbolcular için de çok sıkı taramaların yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

'Çok sıkı tedbirler alınmalı'

En önemli unsurun sporcu sağlığı olduğunu dile getiren Yamanel, “Normalleşmek adına atılmış adımlar bunlar. Ama sporcuların sağlığını en üst düzeyde korumak gerekiyor. Bu nedenle çok sıkı tedbirler alınması gerekiyor” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF'nin ligler hakkında kararını duyurmasının ardından "Futbol hassas bir konu. Kararı vermesi gereken Federasyon. Bilim Kurulu olarak öneri veya karar asla veremeyiz. Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur" şeklinde konuşmuştu.