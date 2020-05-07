Pandemi günlerinde PTT çalışanlarının ağır yükü

Koronavirüs salgını nedeniyle Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) şubeleri önünde oluşan kalabalık hem vatandaşı hem de çalışanları tedirgin ediyor.

Ayın 5’inde ödemeleri başlayan işsizlik maaşları ile kısa çalışma ödenekleri, İŞKUR maaşları, ayın 15’inden itibaren emekli maaş ödemeleri, engelli maaşları, ayın 24’ünden itibaren sosyal yardımlar, çocuk yardımları, fatura ödemeleri, trafik cezaları, vergi, harç ödemeleri, yapılan yardımlara başvuru için e-devlet şifreleri alımı gibi işlemler nedeniyle PTT şubeleri önünde yığılmalar yaşanıyor. Yığılma ile birlikte sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Bunu önlemek için şubelerin önüne bariyerler konularak, görevliler aracılığı ile sosyal mesafe korunmaya çalışılıyor.

Haber-Sen’den, PTT’lerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

Sputnik’e konuşan KESK’e bağlı Haber-Sen Genel Başkanı Musa Özdemir, koronavirüs salgını sürecinde PTT şubelerinde yaşanan sorunlar ve sorunlar ile ilgili çözüm önerilerini anlattı.

Pandemi sürecinin başından itibaren alınması gereken tedbirlere dair çağrılar yaptıklarını ve alınması gereken tedbirler ile ilgili önerilerini dile getirdiklerini ifade eden Özdemir, “Ancak gerekli önlemlerin alınması konusunda geç kalınmış veya kimi tedbirler hiç alınmamıştır” dedi.

Sertac Kayar PTT merkezlerindeki yoğunluk

‘Pandemi süreci gösterdi ki PTT’nin anonim şirket olması doğru bir karar değildi’

“Pandemi süreci göstermiştir ki kamu yararı düşünüldüğünde PTT gibi kilit rolde olan bir kamu kuruluşunun anonim şirket olması doğru bir karar değildir” diyen Özdemir, “PTT’nin Anonim şirket olması çalışma barışını da olumsuz etkilemiştir. Çünkü PTT emekçileri aynı işi yapmalarına rağmen farklı güvence ve ücretlerle çalıştırılmaktadır. Bu süreçte fedakârlıkla çalışan PTT emekçisine eşit işe eşit ücret verilmeli. Ayrıca pandemi sürecinde haftanın yedi günü fedakârlıkla çalışan PTT emekçilerinin alın terinin karşılığı olarak ek ödeme verilmelidir. Güvence farkları ortadan kaldırılarak kamu emekçisi (devlet memuru) olarak istihdam edilmesi önündeki kanuni engeller kaldırılmalıdır” şeklinde konuştu.

‘Yoğunluğu azaltmak için kamu spotu talep ettik ancak adım atılmadı’

PTT şubeleri önünde oluşan kalabalıklara dikkat çeken Özdemir şunları söyledi:

“Ayın 5’inde ödemeleri başlayan işsizlik maaşları ile kısa çalışma ödenekleri, İŞKUR maaşları, 15’inden itibaren emekli maaş ödemeleri engelli maaşları, 24’ünden itibaren sosyal yardımlar, çocuk yardımları, fatura ödemeleri, trafik cezaları, vergi, harç ödemeleri PTT üzerinden yapılmaktadır. 1000 TL pandemi sosyal destek ödemesinin kimlere verileceği ile ilgili bir kafa karışıklığı olduğundan pek çok insan, PTT’den e-devlet şifresi alıp sosyal yardımlara başvurmak için gelmektedir. Ayrıca işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri IBAN verilmişse IBAN’a yatırılmakta, ancak yurttaşların büyük bir çoğunluğu IBAN’larını kontrol etmeden en yakın PTT merkezine gitmekteler. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerden kaynaklı ciddi bir kargo trafiğinin yaşanması, gerek PTT dağıtım merkezlerindeki kargo teslimlerinden dolayı yoğunluk yaşanmasına gerekse de PTT emekçisinin iş yoğunluğunu arttırmaktadır. Haber-Sen olarak pandemi süreci boyunca, gıda, temizlik, sağlık malzemeleri vb. dışındaki kargoların kabul edilmemesi ve buna dair kamu spotunun yapılması talebimizi defalarca iletmemize rağmen bu konuyla ilgili adımlar atılmamıştır.”

Sertac Kayar PTT'lerde oluşan yığılma nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulmuyor

‘İşlemlerde sosyal mesafeyi korumak neredeyse imkansız’

PTT çalışanları için önlemlerin alındığını ancak yetersiz olduğunu ifade eden Özdemir “Kimi illerde sosyal mesafeyi sağlamaya yönelik PTT merkezlerinde bariyer uygulaması başlatılmış olsa da yeterli değil. Düzenli olmasa da işyerlerinin dezenfekte edilmesi, yeterli olmasa da koruyucu malzemelerin sağlanması, kargo teslimlerinde karekod uygulamasının başlatılması olumlu ama yeterli değil. Cumhurbaşkanlığı genelgesi sonrası kamuda başlatılan dönüşümlü vardiyalı sistem uygulanamamakta, PTT emekçisinin iş yükü pandemi sürecinde daha artmaktadır. Kısmi tedbirler alınsa da dağıtımda ve gişede teknik olarak sosyal mesafenin korunma olasılığı neredeyse imkânsızdır. PTT çalışanları olarak yurttaşlarla yakın mesafede işlem yapmak zorunluluğumuz bulunmakta, imza attırmak, para alışverişinde bulunmak, özellikle sosyal yardımların eve götürülerek teslim edilmesinde sosyal mesafenin korunması nedeyse imkânsızdır” dedi.

‘PTT’de çok ciddi personel eksikliği bulunmakta’

Özdemir, alınması gereken önlemler ile ilgili de şu önerilerde bulundu:

“Pandemi dolayısıyla verilecek olan sosyal yardımların hangi yurttaşlara verileceği ile ilgili net kriterlerin olmaması dolayısıyla, pek çok yurttaş sosyal yardıma başvuru yapabilmek amacıyla e-devlet şifresi almak için PTT merkezlerine gelmektedir. Bu durum PTT merkezlerindeki yoğunluğu arttırmaktadır. Sosyal yardımların kimlere verileceğine dair var olan kafa karışıklığının giderilmesi, PTT merkezlerinin yoğunluğunu azaltacaktır. Yine, vatandaşların sosyal yardımların çıkıp çıkmadığına dair sorularına cevap olmak adına oluşturulan çağrı merkezlerinin daha aktif bir şekilde çalışması PTT işyerlerine gelişi azaltacaktır. Ayrıca pandemi sürecinde görüldüğü gibi kamunun birçok işini PTT emekçisi yüklenmektedir (fatura ödeme sosyal yardımlar, maske dağıtma, mektup, ekstra, tebligat, koli dağıtma gibi…). Avrupa ülkeleri arasında iş yükü ve nüfus baz alındığında PTT’de çok ciddi personel eksikliği bulunmakta, acil personel eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Salgın sürecinin başından beri dile getirdiğimiz, tüm yurttaşların fatura borçlarının (elektrik doğalgaz, Su vb) ertelenmesine dair taleplerimiz kısmi olarak karşılansa da, buna dair genel bir karar alınmadığı için yurttaşlar hala fatura borçları için PTT işyerlerine gelerek faturalarını ödemekteler.”

‘İnternet üzeri alışverişlere kısıtlama getirilmeli’

“Sosyal yardım olarak fatura ödemesi alan yurttaşların, faturaları doğrudan PTT sistemi üzerinden otomatik ödenmesi durumunda ekstra bir işlem yapmaya gerek kalmayacağından fatura sahibi yurttaşın da PTT’ye gelmesine gerek kalmayacaktır” diyen Özdemir “Kovid-19 virüsü dolayısıyla olağanüstü haller yaşadığımız bu günlerde internet üzerinden yapılan alışverişlere kısıtlama getirilmesi, acil ve zaruri olmayan posta, kargo gönderilerinin, virüs salgını kontrol altına alınana kadar kabul edilmemesi. Çocuk, işsizlik ve sosyal yardımların üç aylığının peşin verilmesi PTT merkezlerinde oluşan kalabalığı azaltmada etkili olabileceği gibi virüsün bulaşma ve yayılımını engellemede etkili olacaktır. Bu yoğunluğun azalması bir günde yüzlerce insanla temas halinde olan Dağıtıcı ve gişe memurlarını rahatlatacaktır” dedi.

‘PTT emekçileri arasında 120 civarında pozitif vaka söz konusu’

Özdemir, enfekte olan PTT çalışanlarının sayısı ile ilgili de şunları söyledi:

“Bize ulaşan boyutuyla; PTT emekçileri arasında da Kovid-19 kapan arkadaşlarımız 120 civarında pozitif vaka söz konusu. Gerek kamu gerekse de özel sektör alanında vakalara dair sağlıklı verilerin oluşturulması ve bu verilerin kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir.”