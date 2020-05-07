Kılıçdaroğlu'ndan 'dolar' yorumu: CeHaPe demeye başlayacaklar

Dolar kurunun tarihi zirveyi aşarak 7.24 TL'ye yükselmesini yorumlayan Kılıçdaroğlu, "Londra'daki bir avuç tefeciyi Türk lirasına operasyon yapacak hale kim getirdi? Şimdi diyecekler Ce Ha Pe diye. Türk lirası neden bu hale geldi? Türkiye'nin gerçeğini tüm dünya biliyor" dedi.

Karar TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, dolar kurunun 7.24 TL'yi geçmesini yorumladı.

"Londra'daki bir avuç tefeciyi Türk lirasına operasyon yapacak hale kim getirdi?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Şimdi diyecekler Ce Ha Pe diye. Türk lirası neden bu hale geldi? Türkiye'nin gerçeğini tüm dünya biliyor. Merkez Bankası'nın rezervlerini tüm taraflar biliyor, Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını herkes biliyor. Devalüasyon yaşıyoruz aslında. Londra'yı mı, bizi bir avuç tefeciye mahkum eden yönetimi mi sorumlu tutacağız?" dedi.

'Vatandaş kendi geleceğini dolara yatırmış vaziyette'

Kılıçdaroğlu, "Bizim bankalarımızda vatandaşların mevduatının yüzde 53.9'u dolar bazında" diyerek şöyle devam etti:

"Vatandaş kendi geleceğini dolara yatırmış vaziyette. Vatandaş neden dolara yatırır da Türk lirasından kaçar? Türk lirasına güveni sağlayacak mekanizma ekonomidir. Ekonomi üretiyorsa, istihdam yaratıyorsa, ihracatınızı artırabiliyorsanız Türk lirasına güven artar. Türk lirasına karşı operasyon yapılıyor deniliyor. Londra'da oturanlar neden dolara, euro'ya operasyon yapmıyorlar da neden Türk lirasına yapıyorlar?

Bütün Cumhuriyet hükümetlerinin harcadığı para 713 milyar dolar. AKP'nin 17 yılda kullandığı para 2 trilyon ise 346 milyar dolar. Yaklaşık 3 buçuk katı. Parayı üretime yönlendirmezseniz Türkiye'yi güçlü kılamazsınız."

Yükseliş eğilimine devam eden dolar/TL, bu sabah tüm zamanların rekorunu yeniledi. Kur, 7.25 seviyesini test etti.