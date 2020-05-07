Van'da koyun sürüsü kentin en işlek caddelerini kapattı

Van’da dün gece saatlerinde kentin en işlek caddesinden geçen koyun sürüsünü görenler gözlerine inanamadı. Koronavirüs salgını nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren kontrollü olarak yaya ve araç trafiğine açılan kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, küçükbaş hayvanların sahibi Nedim Yiğiter isimli şahsa, izinsiz hayvan sürüsünü şehir merkezine sokması ve çevreyi kirletmesinden dolayı idari işlem için tespit tutanağı tuttu.

Yiğiter’e ayrıca Karayolları Trafik Kanunun 46/3 Maddesine göre “Hayvanları karayolları üzerinde trafiği engellemeyecek şekilde sürmek” gerekçesiyle 288 TL idari para cezası uygulandı.