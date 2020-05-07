Kısa çalışma ödeneği kapsamında 2.5 milyon çalışana ödeme yapıldığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ücretsiz izin nakdi destek ödemelerine yarın başlıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN TÜRK'te canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Selçuk, “3. Faz sosyal yardım programımıza 6 milyonun üzerinde başvuru almış durumdayız. 3. Fazda şu ana kadar 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik" dedi

Kısa Çalışma Ödeneği'nde 120 günün 60 güne indirildiğini hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışmada tüm çalışanlarımız maaşını alıyor. Nisan maaşlarını 5 Mayıs'ta almaları gerekiyordu. 2.5 milyon çalışanımıza ödemesini yaptık. Tarihin en hızlı verilen kısa çalışması oldu. Bir yandan ödemeleri yaparken, bir yandan başvuru alıyoruz" diye konuştu.

Selçuk, ücretsiz izin nakdi destek ödemelerine de yarın başlanacağını açıkladı.

Bakan Selçuk ayrıca, Türkiye genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler içinde, huzurevlerindeki vefatların yüzde 4 oranında olduğunu söyledi.