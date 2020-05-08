Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu

Beyin sapında tümör saptanan eski Başbakan ve eski ANAP lideri Mesut Yılmaz ameliyat oldu.

Aile çevresinden aktarılan bilgiye göre Eski Başbakan ve eski Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın beyin sapında bir tümör saptandı.

Yeditepe Üniversitesi'nde yapılan ameliyat ile tümör başarılı bir şekilde alındı. Yakınları, Yılmaz'ın sağlığının iyi olduğunu, tümörün temizlendiğini ve narkozun etkisinden çıktığını bildirdi.

Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. Geçen yıl 23 Ocak'ta yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mesut Yılmaz kimdir?

Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Güzide'dir. Ekonomist ve maliyeci; 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Mesut Yılmaz, Almanya Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı.

Özel sektörde yönetici olarak çalışan Mesut Yılmaz sanayi sektöründe görev yaptı. 1983 yılında Anavatan Partisi'nde Kurucu Üye oldu. Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcısı oldu. Almanca ve İngilizce dillerinde iki eseri yayınlandı.

Mesut Yılmaz, 17, 18, 19, 20 ve 21. Dönem'de Rize Milletvekili. 45. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. Hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. Hükümetlerde Başbakanlık, 57. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1991-2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.

Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babası.