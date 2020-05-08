MSB: Tunus'a koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus’a gönderildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xU6yI1TPrG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2020

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