Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk uçan otomobili 'Cezeri'yle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünden on beş yıl sonraki oyunlar kuruluyor. Bugün adım atanlar gelecekte lider olacaktır. Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz" ifadesini kullandı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Radyo D programcısı Adem Metan'ın sunduğu 'Adem Metan Show'a konuk oldu.

Savunma sanayisinde bir dönüşümün başladığını belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde dönüşüm başladı. Ülkemiz de ana lokomotifi oldu diyebiliriz. Bunu genele yaymalıyız. Dünyanın başaramadığı birçok şeyi Türkiye birliği ile başardı. Uçan araba Cezeri de bunlardan biri. Bugün on beş yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Bugün bu alanda çalışanlar yarının üreticisi olacaklar. Bu teknoloji kullanılmaya başlandığında üretmeye başlayanların oyuncu olmaları mümkün değil. O gün geldiğinde üretmeye çalışanlar ancak alt yüklenici olurlar. Bu bütün dünyada böyledir. Bunun için ne yaparsanız ‘milli ve özgün’ olsun diyoruz. Otomotivde en büyük devrim biliyorsunuz elektrikli arabalar. Yakında da uçan arabalar gelecek. Önce kırsal yerlerde kullanılacak sonra adım adım hayatımıza girecek."

'Uçmak çocukluk hayalimdi'

Uçmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Bayraktar, "Okul ve iş derken bunu biraz ertelemiştim. İHA ve AKINCI'nın pilotluğunu yaparak o duyguyu yaşıyordum. Bu hayalimi '40 yaşıma gelmeden gerçekleştirmem lazım' diyordum. İlk uçuş çok güzel geçti. Kalkış ve inişi yumuşak yapmıştım. İndiğimizde tabi ıslandık. Çok güzel bir hatıra oldu" dedi.

Bayraktar, "Aile benim için en önemli limanlardan biri. Ufak bir kızım var. Allah bağışlasın. Eşim ve çocuğumla zaman geçirmek hayatımın en huzurlu anı. Ailemle geçirdiğim zaman benim için en kıymetli anımdır. Genç kardeşlerime de evlenmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.