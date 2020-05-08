İşlem yasağı konulan bankalardan ilk yorum: BDDK’nın kararı gökten zembille indi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Amerikan bankası Citigroup, İsviçre bankası UBS ve Fransız bankası BNP Paribas’ya Türk bankalarıyla işlem yasağı koyması dünyada yankı yarattı.

İşlem yasağı konulan 3 bankadan bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ismini açıklamayan ve bu 3 bankadan birinde çalışan bir yetkili Financial Times’a, "BDDK kararı gökten zembille indi, böyle bir şeyi hiç beklemiyorduk" dedi.

Paraanaliz'in haberine göre, GAM Varlık Yönetim Şirketi Paul McNamara ise "Türkiye’ye sermaye kontrolleri koymayacağına dünyayı ikna etme konusunda başarılar dilerim" yorumu yaptı.

Commerzbank’tan Gelişmekte Olan Piyasalar uzmanı Tatha Ghose ise "TL için mükemmel fırtına başladı" ifadesini kullanarak, "TL’nin değer kaybı sürekli hız kazanırken, otoriteler anlamlı bir karşı-politika geliştirmek için çırpınıyorlar" diye konuştu.