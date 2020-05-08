Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti

Çomaklı'nın istifasına ilişkin YÖK'ten yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 07.05.2020 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa etmiş bulunmaktadır" denildi.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı.
Çomaklı'nın istifasına ilişkin YÖK'ten yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 07.05.2020 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa etmiş bulunmaktadır" denildi.
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