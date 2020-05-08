Sözcü yazarı Öztürk: Çakıcı ve Peker telefonla görüştü, aralarında abi-kardeş ilişkisi başladı

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, aralarında husumet olduğu belirtilen Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve aralarında abi-kardeş ilişkisi başladığını söyledi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, 'Çakıcı ve Peker cephesinde sürpriz görüşme' başlığıyla yayımlanan yazısında aralarında husumet olduğu belirtilen Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandığını söyledi.

Çakıcı ve Peker'in devreye giren 'hatırlı bir dost' sayesinde telefonda uzun uzun konuştuklarını aktaran Öztürk, ikilinin aralarındaki anlaşmazlığı giderdiğini öğrendiğini belirtti.

Öztürk şunları kaydetti:

"Çakıcı ile Peker telefonla uzun uzun konuşup söylentilere ve geçmişte yaşananlara açıklık getirdiler. Peki Sedat Peker, Türkiye'ye ne zaman dönecek? Dönüş tarihi henüz belli değil. Ama çok da uzun sürmeyeceğini sanıyorum. 'Hatırlı dost'un devreye girmesi, tarafların bire bir konuşmasından sonra aralarında 'abi-kardeş' ilişkisini başladığını öğreniyorum."

Öztürk sözlerini şöyle noktaladı:

"Kesin olan şu ki: Çakıcı ile Peker arasında o konuşmadan sonra bir sorun kalmadı."