Emniyet'ten 'Pazar günü maskesiz dolaşanlara ceza talimatı' iddiasına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılacak 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan dışarı maskesiz çıkanlara ceza kesilmesi talimatı verildiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sözcü gazetesinde emekli bir polis müdürünün beyanına dayandırılarak yazılan 'Bu pazar çok ceza kesilebilir' başlıklı köşe yazısındaki iddialara ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyanın pandemi ile uğraştığı bu zorlu süreçte hiçbir resmi dayanağı olmayan bu tür beyanlar, gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ve istekle vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çalışan Polis Teşkilatımıza yönelik atılmış çirkin bir iftiradır. Söz konusu yazıdaki iddialar, kesinlikle doğru değildir, yazıda belirtildiği gibi sahada çalışılan personelimize böyle bir talimat verilmemiştir. İddia edildiği gibi bu ve buna benzer uygulamalarımız da bugüne kadar kesinlikle olmamıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz."

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımlamıştı. Buna göre 14 yaş ve altı 13 Mayıs'ta, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs saat 11.00-15.00 arasında 65 yaş üstü vatandaşlarsa 10 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, 'Bu pazar çok ceza kesilebilir' başlıklı bugünkü köşe yazısında, emekli polis müdürü bir okurunun iddiasını aktararak, "Çok sayıda genç polisle konuştum. Kendilerine talimat gelmiş. Her ekip en az 150 kişiye ceza yazacakmış. Bu yüzden pazar günü maskesiz vatandaş yakalamaya çalışacaklarmış" ifadelerine yer vermişti.