Kulis: Alternatif baro fikrinden vazgeçilmişti, ancak Erdoğan'ın talimatıyla vekiller yeniden toplantıya çağrıldı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, şehirlerde alternatif barolar kurulması fikrinden vazgeçildiğini, ancak dün gece AK Partili milletvekillerinin bunu yeniden değerlendirmek üzere toplantıya çağrıldığını söyledi. Selvi, yeniden değerlendirme talimatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiğini aktardı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Anketlere göre inenler-çıkanlar' başlığıyla yayımlanan yazısında şehirlerde birden fazla baro kurulması teklifiyle ilgili olarak bir kulis bilgisi aktardı.

"AK Parti’nin hukukçu kurmaylarının çarşamba günü yaptığı toplantıda baroların seçimiyle ilgili yasa değişikliğinin genel esasları belirlenmişti. Yeni düzenlemede Alternatif baroya izin verilmemesi kararı alınmıştı. Aslında bu karar öyle kolay alınmadı. Geniş kapsamlı bir şekilde müzakere edildi" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Çünkü üyelerin bir kısmı alternatif baro fikrine yakın duruyordu. Ancak PKK’lıların, FETÖ’cülerin ve LGBT gibi marjinal grupların alternatif baro kurma ihtimali üzerine bundan vazgeçildi. Tek baro sisteminin devam etmesi kararı alındı. Kanun teklifinin buna göre hazırlanması kararlaştırıldı. Ancak ne olduysa oldu, dün gece hukukçu milletvekilleri alternatif baro kurulmasına izin veren seçeneğin yeniden değerlendirilmesi için pazartesi günü toplantıya çağrıldı. Peki 24 saat içinde ne değişti? Talimatın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldiği söyleniyor. Alternatif baro önerisi yeniden hangi gerekçeyle getirilecek? Müzakereler sonucunda karar değişecek mi yoksa ilk başta alınan tek baro kararı geçerli mi olacak? Tüm bunlar pazartesi günü yapılacak olan toplantıda netleşecek.

'Gönüllülük esası düşünülmüyor'

Baroya üyelikte gönüllülük esasının getirilmesi de alternatifler arasında yer alıyordu. Gönüllülük esasının kargaşaya neden olacağı ve baroları değil, Adalet Bakanlığı’nı güçlendireceği düşünülerek vazgeçildi.

'Seçim sistemi değişiyor'

Çarşaf listeyle seçimlere gidilen barolarda, grupların çıkardığı anahtar listeler etkili oluyordu. Nispi temsil sistemine geçilmesiyle birlikte gruplar, aldıkları oy oranına göre yönetimde temsil edilebilecekler.

'Anadolu barolarının gücü artıyor'

Türkiye Barolar Birliği’nin seçimindeki temsil oranları değişiyor. Baroların 2 artı 1 olan temsil oranları, 3 artı 1’e yükseltiliyor. Her 300 üyeye bir delege verilirken, bu sayı bin üyeye bir delege sistemine dönüştürülüyor. Böylece Anadolu barolarının gücü arttırılırken seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının ağırlığı dengeleniyor.

'Mimar ve mühendis odalarına yeni sistem'

Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin seçim sistemi yeni baştan ele alınıyor. Meslektaşlarının sorunlarından ziyade ideolojik açıklamalarıyla gündeme gelen mimar ve mühendis odalarında çeşitliliği arttıracak bir sistem öngörülüyor.

TMMOB’nin bünyesinde inşaat, makine, elektrik başta olmak üzere 24 mühendis odası yer alıyor. 2018 yılındaki genel kurulda 1600 delege oy kullanmıştı. Genel kurulda üye sayısı 5 bine kadar olan odalar üye sayısının yüzde 2’si oranında, 5 binden fazla olan üyeler ise 100 delegeyle temsil ediliyor.

Yeni düzenlemede odaların genel kuruldaki temsil oranları yükseltiliyor. Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne 2 bin delege tahsis edilecek. 580 bin üyeye sahip olan TMMOB ise bunu odaların üye sayısına göre paylaştıracak.

'İki yeni değişiklik daha var'

Mühendislik odalarının bir yerde şube açabilmeleri için 50 bin üyeyi bulmaları gerekiyor. Bu sayıyı ancak inşaat, elektrik, makine gibi üye sayısı yüksek olan odalar bulurken, diğer mühendislik alanları az sayıda şube açabiliyordu. Şimdi bu sayı 50 binden 10 bine indiriliyor. Böylece 10 bin üyeyi bulan şube açabilecek. Seçimlerde artık şube ve temsilciliklerde oy kullanma imkânı getiriliyor.

Tekrar ifade edeyim: Sağlıkçılarımızın koronavirüsle mücadeledeki başarıları nedeniyle alkışlandığı bir dönemde Türk Tabipleri Birliği gündemde değil."