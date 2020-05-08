İstanbul'da 1 liralık maske satışı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde, cerrahi maske satışına halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde başlandı.

İlk olarak salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da başlatılan uygulama kapsamında cerrahi maskeler eczaneler, medikal firmalar ve marketlerden temin edilebiliyor.

Tanesi 1 liradan ilk etapta 50'li paketler halinde satışa sunulan cerrahi maskelerin gelecek günlerde 10'lu paketler halinde de satılması bekleniyor.

Öte yandan, cerrahi maskelerin ücretli satışı ilerleyen süreçte diğer büyükşehirler ve illerde de başlayacak.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: 10 gün için 5 maske veriyorduk ama yetmiyordu

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, maske satışının yasaklandığı günden bu yana ücretsiz maske dağıtımında birçok kesimin maskeye ulaşmada sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Bugün itibarıyla ücretsiz maske hakkı olmayan kişilerin de tanesini 1 liradan satın alarak maskeye ulaşmalarının yolunun açıldığını belirten Sarıalioğlu, şunları söyledi:

"Dileyen herkesin maskeye ulaşması sağlanacak. Ücretsiz maske alanın da daha fazla maske talebi varsa onu da sağlaması mümkün olacak. Biz 10 gün için 5 maske veriyorduk ama bazılarına yetmiyordu. Her gün 2-3 maske kullanması gerekenler oluyordu. En azından ücretiyle beraber istedikleri kadar maske temin etme şansına sahip olacaklar. Bu anlamda doğru bir uygulama oldu. Bu şekilde, hem sokaktaki herkesin maske takmasını talep ediyoruz hem de erişimlerini sağlamış oluyoruz."

Ücretli maske satışının eczanelerde yoğunluk oluşturup oluşturmayacağı konusunda Sarıalioğlu, "Eczanelerimiz zaten ücretsiz maske dağıtımından dolayı yeterince yoğundu. Bizim oradaki esas yoğunluğumuz da maske almaya gelip alamayanlardan kaynaklıydı. Kodu uyuşmayan vardı, daha önceden aldığı için hakkı olmayanlar vardı. Zaten eczanelerin dışında market ve medikallerde de satışı söz konusu olacağı için ekstra bir yoğunluk yaratmayacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.