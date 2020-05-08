Eşini bıçaklayıp cezaevine giren kişi, tahliye olunca oğlunu öldürdü

Olay, Çivril-Dinar yolu Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bugün oğlu Şahin Y.’nin çalıştığı kum ocağına gelen Ünal Y., oğlunu konuşma bahanesiyle dışarıya çıkarttı. Şahin Y. ilebaba, başına bir el ateş ederek oğlunu öldürdü

Yol kenarına yığılan Şahin Y.’yi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Şahin Y.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ünal Y.'nin daha önce boşanma aşamasında olduğu eşi Selma Y.’yi bıçaklayarak yaraladığı ve bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi.