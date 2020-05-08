Çalışmak için gittiği şehirde işsiz kalan adam, memleketine dönemediği için çadırda yaşamaya başladı

Sakarya'dan Niğde'ye çalışmak için giden bir kişi, koronavirüs salgının başlamasının ardından işsiz kaldı. Valilikten izin almasına rağmen otobüs seferleri olmaması sebebiyle memleketine dönemeyen adam, parası bittiği için çadırda kalıyor.

Memleketi Sakarya’dan 2 ay önce kentteki kafelerde çalışmak için Niğde’ye gelen 28 yaşındaki Abdullah Çankaya, koronavirüs salgını döneminde işsiz kaldı. Bunun üzerine Valilik'ten Düzce'ye gitmek için izin aldı ancak otobüs seferlerinin olmaması nedeniyle bilet bulamadı.

Büyük şehirlere giriş- çıkışların yasaklanması nedeniyle memleketine gidemeyen Çankaya, kaldığı apartın parasını da ödeyemediği için oradan ayrılmak zorunda kaldı. Çankaya şimdi, sokağa kurduğu çadırda yasağın bitmesini bekliyor.

'Kimse 'Nere gidiyorsun' demedi'

Çankaya, salgının ilk dönemlerinde izin alamadığını belirterek, "Ardından valilikten Düzce’ye kadar izin belgesi verdiler. Niğde’den otobüs kalkmadığı için Düzce’ye gidemedim. Ancak otostop ile gidebileceğimi düşündüm. Sabah 9.30’da çıktım otobana, akşam saat 21.00'a kadar otobandaydım. Hiç kimse durup, 'Nereye gidiyorsun, bu valizle ne işin var burada' demedi. Sonra çıktım, yeniden merkeze geldim. Bir pazarcının evinde kaldım bir süre, ardından bir öğretmen 3-4 gün misafir etti. Sonra başımın çaresine baktım. Arkadaşıma söyledim, çadır gönderdi bana. Dışarıda, çadırda kalıyorum. Akşamları çadırımı Niğde Kalesi'nde kuruyorum" dedi.

'Esnaf yardımcı oluyor'

Çadırda üşüdüğünü söyleyen Çankaya, "Param olduğu kadar yemek yiyorum. Olmadığı zaman Allah razı olsun birkaç esnaf yardımcı oluyor. Niğde’ye çalışmak için geldim. Kafelerde çalışıyordum. Yevmiyeli işlere gidiyordum. Sonrasında kafeler kapanınca apartın parasını da veremedim. Evime gitmek istiyorum. Göndersinler ailemin yanına, gönderemiyorlarsa yapabileceğim bir iş versinler onu yapayım. En azından gider bir ev tutarım, çadırda kalmam" diye konuştu.