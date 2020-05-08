Koca'dan semt pazarları uyarısı: Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir

Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekâsı, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, para ile birlikte bir miktar Koronavirüs uzatabilir. pic.twitter.com/KrMNYeMByb